POL-PDLU: Speyer - Nötigung auf B 9, weitere Geschädigte gesucht

Schifferstadt/Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Nachmittag führte die Polizei Schifferstadt in Zusammenarbeit mit der Bereitschaftspolizei in Bezug auf Einbruchsprävention verstärkt Kontrollen in Schifferstadt und Limburgerhof durch. Insgesamt wurden 31 Fahrzeuge überprüft. Bei den Kontrollen konnten keine Hinweise auf Einbruchsdelikte erlangt werden. Allerdings wurden 2 Gurtverstöße geahndet.

