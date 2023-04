POL-PDLU: Alkoholisierte Person auf Supermarktparkplatz

Speyer (ots) - Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße und hielt, trotz für ihn grün zeigender Ampel, an der Einmündung zur Dudenhofer Straße an, da von links ein Rettungsfahrzeug mit eingeschalteten Sondersignalen aus der Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße fuhr. Ein hinter ...

mehr