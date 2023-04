Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Verkehrsunfälle mit verletzten Zweiradfahrern

Speyer (ots)

Am Dienstag gegen 14:30 Uhr befuhr ein 54-jähriger Motorradfahrer die Obere Langgasse in Richtung Dudenhofer Straße und hielt, trotz für ihn grün zeigender Ampel, an der Einmündung zur Dudenhofer Straße an, da von links ein Rettungsfahrzeug mit eingeschalteten Sondersignalen aus der Schützenstraße in Richtung Dudenhofer Straße fuhr. Ein hinter dem 54-Jährigen fahrender 60-jähriger PKW-Fahrer war durch den Rettungswagen abgelenkt und erkannte das Bremsen seines Vordermannes zu spät. Der PKW fuhr dem Motorrad auf, wodurch dessen Fahrer mit dem Rücken auf den Boden stürzte. Der 54-Jährige trug keine sichtbaren Verletzungen, aber Rückenschmerzen davon. Der Rettungsdienst untersuchte ihn vor Ort. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen liegt bei ca. 3.500 Euro.

Gegen 16:30 Uhr befuhr ein 73-jähriger PKW-Fahrer die Auestraße in Richtung Wormser Landstraße und ordnete sich links ein, um nach links auf einen Parkplatz abzubiegen. Ein entgegenkommendes Kraftfahrzeug gab ihm eine Lichthupe und signalisierte ihm, dass es warten würde. Daher fuhr der 73-Jährige nach links auf den Parkplatz. Während seines Abbiegevorgang kam ihm eine 66-jährige Radfahrerin vorschriftsgemäß auf dem rechten Radweg der Auestraße entgegen, konnte nicht mehr rechtzeitig reagieren und kollidierte mit dem Fahrzeugheck des abbiegenden 73-Jährigen. Die 66-Jährige stürzte und verletzte sich hierbei am linken Ellbogen, an der linken Hand sowie an der Hüfte. Der Rettungsdienst verbrachte sie zur Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Gesamtschaden an PKW und Fahrrad liegt bei ca. 400 Euro.

