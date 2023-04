Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Leichtkraftradfahrer kollidiert mit PKW

Hochdorf-Assenheim (ots)

Am heutigen Mittag, gegen 11:50 Uhr, fuhren eine 34-jährige PKW-Fahrerin und ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer hintereinander die L530 von Hochdorf-Assenheim in Richtung Meckenheim. Die PKW-Fahrerin beabsichtigte nach links in einen Wirtschaftsweg abzubiegen. Hierzu verringerte die Frau das Tempo und betätigte den Blinker. Der 17-Jährige setzte zum Überholen an und stieß mit dem abbiegenden PKW zusammen. Hierbei verletzte sich der 17-Jährige am Kopf und trug mehrere Prellungen davon. Durch einen Rettungshubschrauber wurde der Heranwachsende in ein Krankenhaus geflogen. Die 34-Jährige wurde nicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden von insgesamt etwa 10.000 Euro. Für die Unfallaufnahme wurde die Fahrbahn gesperrt. Gegen beide Beteiligte wird ermittelt.

