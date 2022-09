Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 220914 - 1055 Frankfurt-Sachsenhausen: Festnahme nach Fahrraddiebstahl

Frankfurt (ots)

(th) In der Nacht von Dienstag (13. September 2022) auf Mittwoch (14. September 2022) kam es gegen 3.30 Uhr zu einem Fahrraddiebstahl im Bereich der Gartenstraße in Sachsenhausen. Die Täter konnten festgenommen, das Fahrrad sichergestellt werden. Die beiden 33 und 35 Jahre alten tatverdächtigen Männer wurden von einem Zeugen dabei beobachtet, wie sie in der Gartenstraße, in Höhe der Hausnummer 8a, das Fahrradschloss eines angeketteten Fahrrads mit einem Bolzenschneider öffneten, und anschließend das Fahrrad entwendeten. Dank der umgehenden Meldung durch den Zeugen an die Polizei, konnten die beiden Täter im Nahbereich festgenommen werden. Sowohl das Fahrrad, als auch das Tatwerkzeug führten sie bei sich. Der unbekannte Besitzer des Fahrrads kann dieses beim 8. Polizeirevier gegen Vorlage eines Identitätsnachweises abholen.

