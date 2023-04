POL-PDLU: Zusammenstoß zwischen PKW und Fahrrad

Speyer (ots) - Wie der Polizei erst am 03.04.2023 bekannt wurde, kam es am Dienstag, den 28.03.2023, gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in der Dudenhofer Straße. Der 38-jährige Radfahrer befuhr hierbei verbotswidrig den linken Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung ...

mehr