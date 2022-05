FW Celle: PKW-Brand in der 77er Straße

Celle (ots) - In den heutigen Mittagsstunden wurde die Celler Feuerwehr an den Magnusgraben alarmiert. Im Graben befand sich ein verletztes Reh, das durch die Einsatzkräfte gerettet wurde. Zwei Feuerwehrleute stiegen mit Wathosen in den Magnusgraben und verbrachten behutsam und vorsichtig das Tier in eine Tiertransportbox. Im Anschluss wurde das Tier an den Tierschutz übergeben. Im Einsatz war die Ortsfeuerwehr ...

mehr