POL-PDLU: Speyer - Fahrradfahrer stürzt auf falschem Radweg, unfallbeteiligte PKW-Fahrerin gesucht

Speyer (ots)

Wie der Polizei erst am 03.04.2023 bekannt wurde, kam es am Dienstag, den 28.03.2023, gegen 17:40 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit einem verletzten Radfahrer in der Dudenhofer Straße. Der 38-jährige Radfahrer befuhr hierbei verbotswidrig den linken Radweg der Dudenhofer Straße in Richtung Stadtmitte. Als der Radfahrer den rot markierten Radweg im Einmündungsbereich der Sophie-de-la-Roche-Straße passierte, kam ein PKW von links aus der Sophie-de-la-Roche-Straße und fuhr in den durchgehenden Verkehr der Dudenhofer Straße ein. Hierbei streifte der PKW den Hinterreifen des Radfahrers, der dadurch zu Fall kam und sich Schmerzen im Knie und Bauchbereich sowie einen "Achter" am Fahrrad zuzog. Die Fahrerin des PKW stieg aus, gab dem 38-Jährigen sein Fahrrad und fuhr davon, ohne sich um den verletzten und unter Schock stehenden 38-Jährigen oder um die Schadensregulierung zu kümmern. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von ca. 50 Euro, der am PKW entstandene Schaden ist nicht bekannt. Nähere Angaben zum PKW oder zur Fahrerin liegen nicht vor.

Auf dem Beifahrersitz des PKW saß allerdings ein Kind im Alter zwischen sechs und neun Jahren. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet oder kann Hinweise zur Identität der flüchtigen Autofahrerin geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

