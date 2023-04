Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Versuchter Einbruch im Musikerviertel

Speyer (ots)

Am Montag, den 27.03.2023, stellten die Eigentümer eines Einfamilienhauses in der Mozartstraße Hebelmarken an der Tür zum Garten sowie an der Garagentür fest, die zwischen Mitte März und Ende März entstanden sein dürften. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro. Die Täter gelangten jedoch nicht in die Garage oder in das Hausinnere und entwendeten offenbar nichts.

Wer hat im Bereich der Mozartstraße oder im dahinterliegenden Waldstück verdächtige Fahrzeuge oder Personen beobachtet? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Speyer unter Tel. 06232 / 137-0 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de zu melden.

