POL-PDLU: Gurtkontrollen

Limburgerhof (ots) - Am gestrigen Sonntag, zwischen 12:00 Uhr und 16:00 Uhr, versuchten Unbekannte durch Aufhebeln der Eingangstür in ein Einfamilienhaus in der Carl-Bosch-Straße im Bereich der Kindertagesstätte einzubrechen. Zeugen, die Hinweise zu dem Tatgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter der 06235 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) in ...

