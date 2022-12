POL-F: 221222 - 1481 Bundesautobahn 66: Sattelzug umgekippt

Frankfurt (ots) - (lo) Am gestrigen Mittwochabend griff ein Mann zwei Mitarbeiter des Prüfdienstes mit einem Messer in der S-Bahn Linie 8 in Richtung Wiesbaden an. Die hinzugerufene Polizei überwältigte den Mann durch den Einsatz der Schusswaffe. Dadurch wurde er schwer, jedoch nicht lebensbedrohlich verletzt. ...

