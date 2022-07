Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 15.07.2022 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Osterburken: Mountainbike gestohlen - Wer hat etwas gesehen?

Zu einem Diebstahl eines Fahrrades ist es am Donnerstag gegen 19:30 Uhr in Osterburken gekommen. Der Geschädigte hatte sein blaues Mountainbike der Marke Trek mit einem Faltschloss an einem Anlehnbügel in der Prof.-Schumacher-Straße auf dem Parkplatz eines Discounters gesichert. Nach dem Einkauf musste der Mann feststellen, dass sein hochwertiges Fahrrad gestohlen wurde. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Buchen: Mauer gerammt und geflüchtet

2.000 Euro Schaden verursachte ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer am Donnerstag zwischen 8 Uhr und 16:30 Uhr in Buchen. Ein Anwohner der Hettinger Straße feststellen, dass der Unfallverursacher oder die Unfallverursacherin gegen seine Sandsteinmauer gefahren war und sich im Anschluss von der Unfallstelle entfernt hat, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin geben können, sich unter der Telefonnummer 06281 9040, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell