POL-HRO: Jährliche Übung des Polizeipräsidiums Rostock startet heute

Rostock (ots) - Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am heutigen Montag, den 27.03.2023, lediglich an vier Standorten Veranstaltungen statt. In Rostock, Ludwigslust, Parchim und Teterow gingen insgesamt ca. 480 Menschen auf die Straße, um u.a. für Frieden und Wohlstand sowie gegen hohe Energiepreise, Impfpflicht und illegale Migration zu ...

