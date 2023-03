Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Wintereinbruch führt zu zahlreichen Verkehrsunfällen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 27.03.2023, 19:36 Uhr und dem 28.03.2023, 04:00 Uhr, kam es im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock zu insgesamt 18 witterungsbedingten Verkehrsunfällen. Auf der BAB 19 und der BAB 20 ereigneten sich insgesamt jeweils sieben derartige Verkehrsunfälle, auf der BAB 24 sowie im ländlichen Bereich kam es nur vereinzelt zu glättebedingten Unfällen. In der Gesamtheit verliefen die Unfälle jedoch glimpflich. Zu einem Verkehrsunfall mit größerem Sachschaden kam es bei einem Zusammenstoß von drei Fahrzeugen auf der BAB 20 zwischen Neukloster und der Raststätte Fuchsberg gegen 20:10 Uhr. Alle Unfallbeteiligten blieben hier unverletzt, es entstanden lediglich Sachschäden in Höhe von knapp 87.000 EUR. Die Autobahn musste für eine Dauer von ca. 1,5 Stunden in Fahrtrichtung Stettin voll gesperrt werden. Gegen 21:40 Uhr ereignete sich auf der B110 zwischen Sanitz und Broderstorf ein weiterer Verkehrsunfall. Dabei wurde eine 28-jährige Frau aus Rostock leicht verletzt. Am Unfall beteiligt war ebenfalls eine Funkstreifenbesatzung des Polizeirevieres Sanitz auf dem Weg zu einem Einsatz. Der entstandene Sachschaden beläuft sich hier auf ca. 40.000 EUR. Annekatrin Erler Einsatzleitstelle PP Rostock

