Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Versammlungsgeschehen im Bereich des Polizeipräsidiums Rostock

Rostock (ots)

Im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Rostock fanden am heutigen Montag, den 27.03.2023, lediglich an vier Standorten Veranstaltungen statt. In Rostock, Ludwigslust, Parchim und Teterow gingen insgesamt ca. 480 Menschen auf die Straße, um u.a. für Frieden und Wohlstand sowie gegen hohe Energiepreise, Impfpflicht und illegale Migration zu protestieren. Wie schon in den vergangenen Wochen versammelten sich auch an diesem Montag die meisten Menschen in Rostock (ca. 240 TN). Alle Veranstaltungen verliefen friedlich und störungsfrei. In Wismar, Güstrow und Grabow wurden die angekündigten Veranstaltungen aufgrund mangelnder Teilnehmerzahlen kurzfristig abgesagt. Isabel Wenzel Polizeiführerin vom Dienst Polizeipräsidium Rostock Einsatzleitstelle

