POL-HS: Mülltonne angezündet

Übach-Palenberg-Palenberg (ots) - Durch das Aufhebeln eines Kellerraums in einem Wohnhaus an der Carolus-Magnus-Allee gelangten Unbekannte in der Nacht zum 09. Juli (Samstag) in das Gebäude. Entwendet wurde ein hochwertiges Pedelec. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Heinsberg Pressestelle Telefon: 02452 / 920-0 E-Mail: pressestelle.heinsberg@polizei.nrw.de ...

