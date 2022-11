Polizei Coesfeld

POL-COE: Nordkirchen, Am Gorbach

Einbruchversuch scheiterte

Coesfeld (ots)

Bislang unbekannte Täter versuchten in der Zeit vom 05.11.2022 bis 13.11.2022, in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Gorbach" in Nordkirchen einzubrechen. Sie zerstörten Bewegungsmelder und hebelten an einem der Fenster. Der Versuch in das Hausinnere zu gelangen scheiterte augenscheinlich.

Hinweise bitte an die Polizei in Lüdinghausen unter 02591-7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell