Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Bad Harzburg vom 25.11.2022

Goslar (ots)

Verkehrsunfall mit Verletzten

Zu einem Verkehrsunfall kam es am gestrigen 24.11.2022, um 16.50 Uhr, auf der Kreisstraße 46 zwischen den Bad Harzburger Ortsteilen Harlingerode und Bettingerode. An dem dortigen Bahnübergang wartete ein 50jähriger PKW Fahrer bei rotem Licht der Signalanlage auf den durchfahrenden Zug. In seinem Fahrzeug befanden sich zwei weibliche Mitfahrerinnen - jeweils 15jährig und 54jährig. In weiterer Folge befuhr ein 87jähriger Bad Harzburger die K 46 in Richtung Bettingerode. Er übersah den am Bahnübergang wartenden PKW und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß wurde die 15jährige Mitfahrerin verletzt. An beiden beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 10.000 ,- EUR. Durch den Aufprall wurde das wartende Fahrzeug bis kurz vor die Gleisanlagen geschoben. Ein Rettungswagen wurde eingesetzt. Der Unfallverursacher muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

Betäubungsmittel in Bad Harzburg beschlagnahmt Am gestrigen 24.11.2022, gegen 14.35 Uhr, wurde aus einem Mehrfamilienhaus in der Westeroder Straße die Polizei alarmiert. Es wurde ein möglicher Einbrecher gemeldet. Diese Vermutung traf jedoch nicht zu. Die zügig eintreffende Streife der Polizei Bad Harzburg stellte keinen Einbruch fest, aber in der beschriebenen Wohnung mehrere Substanzen nach dem Betäubungsmittelgesetz. Diese wurden vor Ort beschlagnahmt. Ein Strafverfahren wurde nach dem Betäubungsmittelgesetz gegen eine sichtlich überraschte, 20jährige Frau aus Clausthal-Zellerfeld eingeleitet.

