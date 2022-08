Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh. Ohne Versicherung und unter Drogeneinfluss unterwegs

Warendorf (ots)

Bei einer Verkehrskontrolle an der Von-Galen-Straße ist am Donnerstag (11.08.2022, 18.29 Uhr) ein 20-jähriger Mann auf einem E-Tretroller in Wadersloh aufgefallen.

Der Wadersloher hatte kein notwendiges Versicherungskennzeichen an dem E-Scooter angebracht und ein verbotenes Einhandmesser bei sich. Dazu gab er an am selben Tag noch Drogen genommen zu haben. Ein freiwilliger Drogenvortest war positiv.

Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Ermittlungsverfahren ein.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell