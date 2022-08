Polizei Warendorf

POL-WAF: Wadersloh, Motorradfahrer an der Unfallstelle verstorben

Warendorf (ots)

Am Donnerstag, 11.08.2022, gegen 15:20 Uhr, ereignete sich auf der Kreuzung Langenberger Straße (K56) / Von-Galen-Straße (K14) / Poßkamp (K14), in Wadersloh ein folgenschwerer Verkehrsunfall, an dem ein Pkw und ein Motorrad beteiligt waren. Ein 57-jähriger Mann aus Wadersloh befuhr mit seinem Pkw der Marke Dacia die Langenberger Straße in Fahrtrichtung Norden. Er beabsichtigte die Kreuzung geradeaus zu überqueren und seine Fahrt auf der Langenberger Straße fortzusetzen. Nachdem er einen vorfahrtberechtigten Pkw, der vom Poßkamp nach links in die Langenberger Straße abbog, passieren lassen hatte, fuhr er in den Kreuzungsbereich ein. Hierbei missachtete er die Vorfahrt eines von rechts kommenden, auf der von-Galen-Straße in Richtung Poßkamp fahrenden 60-jährigen Kradfahrers aus Diestedde. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. Dabei wurde der Motorradfahrer so schwer verletzt, dass er trotz notärztlicher Versorgung noch an der Unfallstelle verstarb. Der 57-jährige Pkw-Fahrer blieb unverletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden von der Polizei sichergestellt. Zur Unterstützung der Unfallaufnahme wurde ein spezielles Unfallaufnahmeteam der Polizei Steinfurt angefordert. Die Sperrung der Kreuzung dauert noch bis in den Abend an.

