POL-WAF: Ahlen. Positive Drogenvortests bei Kontrollen

Warendorf (ots) - Unbekannte Täter haben am Donnerstag (10.08.2022) Solarpaneele von einem Garagendach in Beckum gestohlen. Der oder die Täter müssen zwischen 08.20 Uhr und 08.35 Uhr auf das Dach der Garage an der Hauptstraße gelangt sein, zwei Paneele gestohlen und ein Kabel durchgeschnitten haben und anschließend geflüchtet sein. Hinweise zu den Tätern bitte an die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per ...

