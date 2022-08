Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Nackter Mann spricht Frau an

Warendorf (ots)

Ein nackter Mann hat am Donnerstag (10.08.2022, 16.40 Uhr) eine Frau in Drensteinfurt angesprochen.

Die Zeugin war zu Fuß auf der Straße Mersch Richtung Kleisterstraße unterwegs, als sie an einer Einmündung an einem geparkten weißen Kleinwagen vorbeilief. Ein vollständig entkleideter Mann sprach sie von hinten an und ging auf sie zu. Der Nackte forderte sie auf zu sich zu kommen. Als die Zeugin ihr Handy in die Hand nahm um die Polizei zu informieren, flüchtete er in sein Auto und fuhr Richtung Ameke. Der Unbekannte wird folgendermaßen beschrieben:

Westeuropäischen Phänotyps, circa 1.80 Meter bis 1.90 Meter groß, kräftig und muskulös, Glatze, nackt.

Hinweise zu dem Unbekannten bitte an die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell