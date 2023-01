Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Einbrecher steigen in Häuser in Rechtenbach ein + Keine Beute für Zigarettendiebe + Dreister Dieb erbeutet Tablet +

Dillenburg (ots)

Hüttenberg-Rechtenbach: Wohnungseinbrecher suchen nach Beute -

Am Donnerstag suchten Einbrecher ein Einfamilienhaus im Asterweg und eins in der Ostendstraße auf. Zwischen 17.00 Uhr und 21.30 Uhr brachen sie im Asterweg die Terrassentür eines Hauses aus. Im Inneren durchwühlten sie Schränke und Kommoden. Ihnen fiel eine bisher nicht bekannte Menge an Bargeld in die Hände. Die Reparatur der Terrassentür wird rund 200 Euro kosten. Im Zeitraum von 18.00 Uhr bis 18.45 Uhr schlugen die Diebe an einem Haus in der Ostendstraße zu. Hier verschafften sich die Einbrecher über ein zuvor aufgehebeltes Fenster Zutritt. Die Täter suchten in allen Räumen nach Beute. Nach einer ersten Einschätzung der Bewohner ließen die Einbrecher keine Wertsachen mitgehen. Die Höhe der Aufbruchschäden schätzt die Polizei in diesem Fall auf ca. 800 Euro. Die Ermittler der Kriminalpolizei suchen Zeugen und fragen: Wer hat die Täter gestern in den frühen Abendstunden im Asterweg oder in der Ostendstraße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Wetzlar Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Bischoffen-Oberweidbach: Zigarettenklau scheitert -

Am frühen Donnerstagmorgen machten sich Diebe an dem Zigarettenautomaten in der Nähe des Dorfgemeinschaftshauses zu schaffen. Um kurz nach 01.00 Uhr vernahmen Zeugen eine lauten Knall. Offensichtlich hatten die Täter vergeblich versucht den Automaten aufzusprengen. Die Höhe der Schäden an dem Gerät kann noch nicht beziffert werden. Hinweise zu den Dieben oder zu Personen die am frühen Donnerstagmorgen an dem Zigarettenautomaten in der Marburger Straße auffielen, nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Solms: Aus Corsa bedient -

Auf dem Gelände eines Autohauses in der Bahnhofsallee bediente sich ein dreister Dieb aus einem dort abgestellten Opel Corsa. An dem schwarzen Kleinwagen sollten Reparaturarbeiten ausgeführt werden, aus diesem Grund stand er unverschlossen auf dem Gelände. Der Täter öffnete die Beifahrertür und griff sich vom Sitz ein weißes Tablet der Marke Samsung. Der Dieb war zwischen 17 und 20 Jahre alt, etwa 180 cm groß und von kräftiger Statur. Er hatte dunkelblonde Haare und war bekleidet mit einem grauen Jogginganzug und hatte einen Rucksack dabei. Die Polizei bittet um Mithilfe und fragt: Wer kann Angaben zur Identität des Mannes machen? Hinweise nehmen die Ermittler der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

