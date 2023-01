Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Nach brutalen Überfall in Wetzlar Zeugen gesucht + Lack und Schloss in Flammersbach beschädigt + Überschlag mit Audi + Wohnungseinbruch in Überntahl + Autoscheibe in Rechtenbach eingeschlagen +

Dillenburg (ots)

Wetzlar: Überfall am Zigarettenautomaten / Polizei sucht Zeugen -

Wie der Wetzlarer Polizei gestern erst bekannt wurde, überfielen Unbekannte am Abend des 30.12.2022 (Freitag) einen 38-jährigen Wetzlarer in der Straße "Schwalbengraben". Die Angreifer schlugen brutal auf das Opfer ein, sodass er operiert und mehrere Tage im Krankenhaus behandelt werden musste.

Gegen 18.30 Uhr suchte der Wetzlarer den Zigarettenautomaten in Höhe der Hausnummer 41 auf. Er stellte sich direkt vor den Automaten und zog seinen Geldbeutel aus der Jackentasche. Plötzlich traf ihn von hinten rechts ein Faustschlag direkt am rechten Auge - der Angreifer muss sich unbemerkt an ihn herangeschlichen haben. Der Schlag war so hart, dass der 37-Jährige etwas orientierungslos war - gleichzeitig rief eine Person "Kohle her!". Das Opfer hielt seinen Geldbeutel fest in der Hand und gab diesen auch nicht raus, als ihn weitere Schläge, mittlerweile von zwei bis drei Personen, im Gesicht trafen. Als er laut um Hilfe schrie, rannten die Angreifer davon. Der Wetzlarer kann keine genauen Angaben zur Anzahl der Angreifer machen. Seiner Wahrnehmung nach waren die Unbekannten etwa 20 Jahre alt und der Täter, der das Geld forderte, sprach Deutsch ohne erkennbaren Akzent.

Er ging trotz seiner Verletzungen erst nach Hause. Am nächsten Morgen brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus, dort wurde er wegen mehrerer Frakturen im Gesicht über fünf Stunden operiert. Daran schloss sich ein mehrtägiger Krankenhausaufenthalt an.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts der versuchten räuberischen Erpressung und gefährlicher Körperverletzung und sucht Zeugen.

- Wer hat den Angriff am 30.12.2022 (Freitag), gegen 18.30 Uhr am Zigarettenautomaten im Schwalbengraben beobachtet? - Wer kann sonst Angaben zu den Angreifern machen?

Hinweise erbittet die Polizei Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

Haiger-Flammersbach: Schlösser und Lack beschädigt -

Nach Beschädigungen an einem Benz und dem Schloss einer Haustür in der Hohen Straße, bittet die Dillenburger Polizei um Mithilfe. Die Täter trieben Kratzer in den Lack einer vor dem Haus geparkten E-Klasse und spritzen Klebstoff in den Schließzylinder der Haustür. Der Schaden liegt bei mindestens 800 Euro. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagmorgen, gegen 10.00 Uhr und Freitagnachmittag, gegen 17.00 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (02771) 9070 mit der Dillenburger Polizei in Verbindung zu setzen.

Haiger-Fellerdilln: Mit Audi überschlagen -

Ein demolierter A6 und ein leicht verletzter Fahrer, das ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls auf der Landstraße zwischen Dillbrecht und Fellerdilln. Gestern Mittag, gegen 12.30 Uhr verlor der 20-jährige Fahrer des Audis die Kontrolle über seinen Wagen. Das Heck brach aus, der Wagen kam nach links von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Dillenburger trug Prellungen davon - sein 33-jähriger Mitfahrer aus Haiger blieb unverletzt. Der Urintest des Unfallfahrers wies ihm die Einnahme von THC und Amphetamin nach. Er musste sich auf der Dillenburger Wache einer Blutentnahme unterziehen. Die Schäden am Audi beziffert die Polizei auf rund 8.000 Euro - der Wagen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Auf den Unfallfahrer kommt ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Siegbach-Übernthal: Wohnungseinbruch -

Eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bischoffener Straße rückte in den Fokus unbekannter Diebe. Die Täter verschafften sich Zutritt zur Wohnung und ließen Bekleidung, eine Kaffeemaschine, eine Spielekonsole, eine Waschmaschine sowie Hygieneartikel mitgehen. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Diebe zwischen Dienstagabend, gegen 19.00 Uhr und Mittwochabend, gegen 19.00 Uhr in der Bischoffener Straße beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Dillenburg unter Tel.: (02771) 9070.

Hüttenberg-Rechtenbach: Autoscheibe eingeschlagen -

Versuchter Diebstahl oder Vandalismus? Nachdem Unbekannte in der Gießener Straße die Scheibe eines Mazdas 6 einschlugen, bittet die Wetzlarer Polizei um Mithilfe. Der schwarze Pkw parkte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in Höhe der Hausnummer 2. Eine neue Scheibe wird den Besitzer etwa 200 Euro kosten. Hinweise zu den Tätern nimmt die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 entgegen.

Guido Rehr, Pressesprecher

