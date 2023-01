Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: + Geldautomatensprengung in Burg vorbereitet? + Mit Promille mitten durch den Kreisverkehr + Autos in Offenbach und Wetzlar zerkratzt + Mit knapp 2 Promille in Wetzlar unterwegs +

Dillenburg (ots)

Herborn-Burg: Automatensprengung vorbereitet? / Polizei sucht Zeugen -

Der Geldausgabeautomat am Burger Kreisverkehr rückte am frühen Samstagmorgen in den Fokus unbekannter Automatensprenger. Derzeit schließt die Polizei nicht aus, dass die Täter an dem Gehäuse hebelten, um eine Sprengung vorzubereiten. Offensichtlich fühlten sich die Täter gestört und brachten keine Sprengmittel zur Umsetzung. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am frühen Samstagmorgen an dem Geldautomaten in Höhe des Burger Kreisels beobachtet? Wem sind dort in diesem Zusammenhang Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizeistation Herborn unter Tel.: (02772) 47050.

Haiger-Sechshelden: Von Kreisverkehr gestoppt -

Aufgrund eines Alkoholpegels von mutmaßlich 1,35 Promille durchfuhr ein Dacia-Fahrer den provisorischen Kreisverkehr der B 277 bei Sechshelden. Gestern Abend, gegen 20.50 Uhr war der in Rennerod lebende Unfallfahrer von Haiger in Richtung Dillenburg unterwegs. Offensichtlich erkannte er den Kreisverkehr zu spät, durchfuhr die Sperren in der Mitte des Kreisels und kam mit seinem Wagen nach rund 200 Meter zum Stehen. Der 30-Jährige blieb unverletzt. Sein Dacia musste von der Unfallstelle abgeschleppt werden. Den Gesamtsachschaden schätzt die Polizei auf mindestens 12.000 Euro. Ein Arzt nahm ihm eine Blutprobe und die Polizisten den Führerschein ab. Auf ihn kommt nun ein Strafverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung zu.

Mittenaar-Offenbach: Lack zerkratzt -

Auf rund 2.000 Euro schätzt die Polizei den Lackschaden, den Unbekannte am Aldi in Offenbach an einem schwarzen SUV zurückließen. Der Opel Mokka stand am Freitag, zwischen 14.15 Uhr und 14.50 Uhr, auf dem Parkplatz des Discounters. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter Kratzer in den Lack des Opels. Hinweise zu den Tätern nimmt die Herborner Polizei unter Tel.: (02772) 47050 entgegen.

Wetzlar: Kratzer in Motorhaube und Kofferraumdeckel -

In der "Silhöfer Aue" vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines grauen Audis. Die Täter zerkratzten die Motorhaube und den Kofferraumdeckel und ließen einen Schaden von ca. 1.000 Euro zurück. Zeugen, die die Täter an dem grauen A4 beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06441) 9180 mit der Wetzlarer Polizei in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Ford-Fahrer mit Promille gestoppt -

Mit einer Blutentnahme und der Beschlagnahme seines Führerscheins endete gestern Nachmittag die Promillefahrt eines 43-Jährigen. Der Wetzlarer war Verkehrsteilnehmern aufgefallen, die umgehend die Polizei informierten. Polizisten stoppten ihn mit seinem Focus und bemerkten seine Alkoholfahne. Der Alkoholtest brachte es auf 1,96 Promille. Ein Arzt übernahm die Blutentnahme auf der Wetzlarer Polizeistation. Den 43-Jährigen erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

