POL-LDK: + Fußgängerin nach Zusammenstoß in Haiger leicht verletzt + Golf in Wetzlar zerkratzt +

Haiger: Autofahrer übersieht Fußgängerin -

Leichte Verletzungen trug eine 35-jährige Fußgängerin nach einem Zusammenprall mit einem Pkw davon. Die in Haiger lebende Frau überquerte die Sportplatzstraße an der Einmündung zum Hickenweg. In diesem Moment bog ein 61-jähriger Haigerer mit seinem BMW vom Hickenweg in die Sportplatzstraße ab, übersah die Frau und stieß mit ihr zusammen. Die Fußgängerin klagte an der Unfallstelle über Schmerzen in der Brust. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung und den Transport zu weiteren Untersuchungen ins Dillenburger Krankenhaus.

Wetzlar: Golf zerkratzt -

Auf einem Parkplatz in der Bannstraße beschädigten Vandalen einen schwarzen Golf. Der VW mit Limburger Zulassung (LM-Kennzeichen) stand am Montag, zwischen 05.45 Uhr und 14.20 Uhr, unterhalb der B 49, in Höhe des Zolls. Die Täter trieben Kratzer in die Bleche der Beifahrerseite. Eine neue Lackierung wird rund 3.000 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizeistation Wetzlar unter Tel.: (06441) 9180.

