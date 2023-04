Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Unfallflucht am "Rißmüllerplatz" - Polizei sucht Zeugen

Osnabrück (ots)

Am Dienstagmittag kam es am "Rißmüllerplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Gegen 13.10 Uhr bogen ein grauer Volvo V50 und ein grauer Toyota Corolla nacheinander von der "Natruper Straße" bei Grünlicht nach rechts in den "Natruper-Tor-Wall" ein. Von links näherte sich zeitgleich ein silberner "VW Golf" aus dem "Hasetorwall", der den Kreuzungsbereich mutmaßlich bei Rotlicht passierte. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, leitete der 25-jährige Fahrer des Volvo eine Gefahrenbremsung ein, woraufhin der Fahrer des Toyota auffuhr. Der silberne Golf entfernte sich unerlaubt und ließ die Unfallbeteiligten zurück. Verletzt wurde niemand. Hinweise zu dem Verursacher nimmt nun der Zentrale Verkehrsdienst unter 0541/327-2515 entgegen.

