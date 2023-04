POL-OS: Bramsche: Einbrecher schlugen zweimal zu - Tierbedarfsmärkte im Visier

Osnabrück (ots) - Am Dienstagmittag kam es am "Rißmüllerplatz" zu einer Verkehrsunfallflucht. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zu dem Flüchtigen oder seinem Fahrzeug geben können. Gegen 13.10 Uhr bogen ein grauer Volvo V50 und ein grauer Toyota Corolla nacheinander von der "Natruper Straße" bei Grünlicht nach rechts in den "Natruper-Tor-Wall" ein. Von ...

