POL-FL: Hattstedt: Sachbeschädigung auf Friedhof

Hattstedt (ots)

Die Polizeistation ermittelt in zwei Fällen von Sachbeschädigungen in den Toilettenanlagen auf dem Friedhof in Hattstedt und bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht zu Mittwoch (08.03.23) haben unbekannte Täter in der Damentoilette einen an der Wand montierten Aschenbecher von der Wand abgeschlagen und die Türzarge zerkratzt. Außerdem wurde mit einem Stift an die Innentür der Herrntoilette geschmiert.

Bereits einige Wochen zuvor wurden am Nachmittag des 18. Januar Beschädigungen in der Herrentoilette festgestellt. So wurden Papiertücher angezündet und eine Kunststoffhalterung kaputt gemacht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Hattstedt zu melden (Tel.: 04846-207995 0 oder Mail: hattstedt.pst@polizei.landsh.de)

