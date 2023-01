Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 07.01.2023

Delmenhorst (ots)

Delmenhorst: Einbruch in Schule

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen unbek. Täter ein Fenster einer Schule in der Lessingstraße in Delmenhorst auf und drangen in die Räumlichkeiten ein. Nach ersten Erkenntnissen wurde aus einem Büro ein Mobiltelefon entwendet. Der Schaden wird auf 550 Euro geschätzt.

Delmenhorst: Trunkenheitsfahrt, Vollstreckung eines Haftbefehles

Am 07.01.2023, um 04.05 Uhr, befuhr ein 39-jähriger Mann (aus Delmenhorst) mit seinem Fahrrad den Hasporter Damm in Delmenhorst. Während der Kontrolle stellen die Beamten fest, dass der Mann unter erheblichem Alkoholeinfluss steht. Ein Test ergab eine Atemalkoholkonzentration von 2,16 Promille. Daraufhin wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Da gegen den Mann außerdem ein Haftbefehl vorlag, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

