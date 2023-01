Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht in Adenau

Adenau, Am alten Wehr (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen, den 04.01.2023 ereignete sich zwischen 09:30 Uhr und 10:00 Uhr ein Verkehrsunfall in der Straße Am alten Wehr, auf dem Parkplatz vor einer Metzgerei.

Bei dem Verkehrsunfall wurde ein geparkter PKW am Kofferraum durch ein größeres unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Das unbekannte Fahrzeug rangierte vermutlich rückwärts und stieß dabei gegen den geparkten PKW und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort.

An dem geparkten PKW entstand ein nicht unerheblicher Sachschaden.

Zeugen des Verkehrsunfalls, die Angaben zu dem größeren Fahrzeug oder Fahrer/in machen können, werden gebeten sich bei der Polizei Adenau unter Tel.:02691/9250 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell