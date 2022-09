Polizei Paderborn

POL-PB: Mülltonnenbrand am Rewemarkt in Schloss Neuhaus am Samstagmorgen

33104 Paderborn (ots)

33104 Schloss Neuhaus, Hatzfelder Straße 18 Samstag, 10.09.2022, 03:16 Uhr

Der Rettungsleitstelle der Feuerwehr wurde ein Mülltonnenbrand auf dem Parkplatz des Rewe-Marktes gemeldet. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte brannten im rückwärtigen Bereich des Parkplatzes 2 graue Mülltonnen. Diese standen an einer Mauer, die rückseitig an ein Wohnhaus des Schatenweges angrenzt. Dort geriet auch ein Baum in Brand, so dass die Gefahr des Übergreifens der Flammen auf dieses Wohnhaus bestand. Das Übergreifen der Flammen konnte jedoch durch die Feuerwehr verhindert werden. Die Mülltonnen brannten komplett ab, an der Mauer und am Baum entstand ebenfalls Sachschaden, der noch nicht beziffert werden kann.

Derzeit ist davon auszugehen, dass die Mülltonnen in Brand gesetzt wurden. Die Polizei Paderborn bittet deshalb Zeugen, die im Verlauf des Freitagabends oder der frühen Morgenstunden des Samstags dort verdächtige Personen gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell