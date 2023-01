Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fahrradfahrerin; Nachtrag zur Presseerstmeldung von 16.59 Uhr

Cochem-Brauheck (ots)

Am Dienstag, dem 03.01.23, gegen 16.10 Uhr, ereignete sich auf der K 22, Cochem-Brauheck in Rtg. Golfresort, ein folgenschwerer Verkehrsunfall, bei dem eine 82jährige Fahrradfahrerin aus dem Kreis Cochem-Zell schwer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die Fahrradfahrerin den rechtsseitigen Radweg an der K 22 in Rtg. Golfresort. Etwa 125 m hinter der Hauptzufahrt zur Kaserne in Brauheck querte die Fahrradfahrerin die K 22, da der Radweg dort auf die linke Seite der K 22 wechselt. Hierbei wurde sie von dem Pkw einer 80jährigen Frau aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich erfasst, welcher mit drei Personen besetzt war. Eine auf dem Rücksitz des Pkw sitzende Mitfahrerin erlitt durch den Zusammenstoß einen Schock. Die Fahrradfahrerin wurde durch einen Rettungshubschrauber, die Mitfahrerin durch einen RTW in Krankenhäuser verbracht. Die K 22 war während der Unfallaufnahme für ca. 3 Stunden voll gesperrt. Im Einsatz waren ein Rettungshubschrauber mit Notarzt, ein RTW, die Freiwillige Feuerwehr Brauheck mit 5 Kräften sowie 4 Beamte der Polizeiinspektion Cochem.

