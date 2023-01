POL-PDMY: sylvesterbedingte polizeiliche Einsätze

PI Remagen (ots) - Fund von Tierkadaver in Waldorf Am 30.12.2022 wurde auf dem Feldweg unterhalb der Vinxtbachbrücke in der Gemarkung Waldorf Kadaverteile aufgefunden. Es handelte sich um mehrere Organe und Innereien von verschiedenen Tieren. Es wurden polizeiliche Ermittlungen wegen dem Verdacht einer illegalen Schlachtung und Entsorgung aufgenommen. E-Scooter Fahrer ...

mehr