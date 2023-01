POL-PDMY: Brand von zwei Mülltonnen

Polch (ots) - In der Nacht vom 30.12.2022 zum 31.12.2022 wurden im Bereich der Mertlocher Straße/Lindenweg/Raiffeisenring in Polch das Schild einer Bushaltestelle und eine Solar-Außenleuchte beschädigt. Außerdem wurde der linke Außenspiegel eines geparkten Pkw abgetreten. Zeuge, die Hinweise auf den Täter geben gönnen, mögen sich bitte bei der Polizeiinspektion Mayen melden. Rückfragen bitte an: Polizeionspektion Mayen Pressestelle Telefon: 02651-801-0 ...

