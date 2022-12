Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Papenburg - Zeugen nach Unfallflucht in der Meppener Straße gesucht

Papenburg (ots)

Bereits am 19. Dezember gegen 16.30 Uhr fuhr die 70-jährige Fahrerin eines Audi A4 die Straße Am Stadtpark aus Richtung Friederikenstraße in Richtung B70, um dann nach rechts auf die B70 abzubiegen. Ein bislang unbekannter 30-40 Jahre alter Radfahrer überquerte in Höhe des Zebrastreifens von rechts nach links die Abbiegespur, stieß mit dem Fahrzeug zusammen, kam zu Fall und flüchtete anschließend. Die Schadenshöhe am Fahrzeug ist bislang noch nicht bekannt. Hinweise nimmt die Polizei Papenburg unter der Rufnummer 04961-9260 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell