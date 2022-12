Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Zeugen nach Diebstahl von Feuerwerkskörpern im Wert von 25.000 Euro gesucht

Nordhorn (ots)

In der Nacht von Donnerstag, 19.00 Uhr auf den Freitag, 9.05 Uhr kam es im Bereich des Parkplatzes eines Verbrauchermarktes an der Neuenhauser Straße in Nordhorn zu einem schweren Diebstahl. Bislang unbekannte Täter entwendeten aus einem verschlossenen Container mehrere Kartons mit diversen Feuerwerkskörpern. Dadurch entstand ein geschätzter Schaden von etwa 25.000 Euro. Aufgrund der Menge der entwendeten Kartons wird davon ausgegangen, dass die Täter mit einem Lkw, bzw. einem großen Anhänger vorgefahren sind. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Nordhorn unter der Telefonnummer 05921/309-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell