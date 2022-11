Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zigarettenautomaten geplündert

Bückeburg (ots)

Im Waldgebiet zwischen Meinsen und Cammer ist gestern gg. 14.15 Uhr, abseits der Kreisstraße 3, ein aufgebrochener und geplünderter Zigarettenautomat von einem Jagdberechtigten aufgefunden worden.

An Hand der vorgefundenen Gerätenummer am Automaten konnte das mit einem Metallständer versehene Standgerät dem Standort in Oberkirchen, Lange Straße, zugeordnet werden. Der Diebstahl war dem geschädigten Unternehmen noch nicht aufgefallen; der Automat wurde am Aufstellort vom Metallaufbau abgeflext.

