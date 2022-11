Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrssicherheitstag der Polizei Marklohe

Marklohe (ots)

(opp) Am Mittwoch, den 16.11.2022, führten die Beamtinnen und Beamten der Polizeistation Marklohe einen Verkehrssicherheitstag in deren Zuständigkeitsbereich durch. Mit zivilen sowie normalen Funkstreifenwagen wurden in den Samtgemeinden Weser-Aue und Heemsen Kontrollmaßnahmen in unterschiedlicher Art und Weise, ausnahmslos im Straßenverkehr, durchgeführt. Hierbei lag der Fokus bei der Schulwegüberwachung, Verstößen gegen die Gurtpflicht sowie des unerlaubten Benutzens von Mobiltelefonen, als auch bei der Beeinflussung von Fahrzeugführer*innen durch Alkohol und Drogen. Viele der Kontrollen verliefen von der Bevölkerung unerkannt, da die zivilen Funkstreifenwagen als Polizeifahrzeuge nicht zu erkennen sind. Dieses musste ein männlicher Fahrzeugführer feststellen, als er auf der Kreisstraße 2, zwischen Balge und Drakenburg, vor den Augen der Beamten, einen anderen Pkw im Überholverbot überholte. Ihn erwartet nun ein empfindliches Bußgeld, versehen mit einem Punkt in Flensburg. Im Ergebnis waren die Beamtinnen und Beamten mit der Durchführung des Verkehrssicherheitstages zufrieden. Deshalb, weil bei den vielen Kontrollen keine Alkohol - und Drogenbeeinflussungen festgestellt wurden und darüber hinaus die Anzahl sonstiger Verstöße überschaubar blieben. Die Beamtinnen und Beamten waren sich einig, dass zeitnah weitere Kontrollen, auch umfangreiche Geschwindigkeitsmessungen, durchgeführt werden sollten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell