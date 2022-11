Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lauenau - Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Lauenau (ots)

(tuc) Am 16.11.2022 ereignet sich in Lauenau in der Straße "Im Grund" im Zeitraum von 16:55 Uhr bis 19:40 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem der Verursacher mit seinem Pkw einen weiteren, ordnungsgemäß abgeparkten Pkw touchiert. Anschließend verlässt der Unfallverursacher die Örtlichkeit, ohne seinen notwendigen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen. Aufmerksame Zeugen werden gebeten, sachdienliche Hinweise an die Polizei Bad Nenndorf mitzuteilen.

