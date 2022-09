Polizeiinspektion Alzey

POL-PIAZ: Verkehrsunfall zwischen landwirtschaftlichem Fahrzeuggespann und Pkw; Pkw-Fahrerin verletzt.

Sulzheim, B 420 (ots)

Ein landwirtschaftliches Fahrzeuggespann (Zugmaschine mit 2 Anhängern) befuhr am gestrigen Tag, 31.08.2022, gg. 13:15 Uhr die B 420 von Sulzheim kommend in Richtung Wallertheim. Beim Abbiegen des landwirtschaftlichen Fahrzeuges nach links in einen Feldweg, kam es zum Zusammenstoß mit einem nachfolgenden, überholenden Pkw. Die 29-jährige Pkw-Fahrerin wurde dabei verletzt und zur weiteren Behandlung in die Uni-Klinik nach Mainz verbracht. Beide Fahrzeuge wurden durch den Zusammenstoß stark beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit.

Original-Content von: Polizeiinspektion Alzey, übermittelt durch news aktuell