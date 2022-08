Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss in Höhr-Grenzhausen

Montabaur (ots)

Am frühen Morgen des 13.08.2022 um 02:54 Uhr wurde die Polizei in Montabaur über einen Verkehrsunfall in Höhr-Grenzhausen in der Straße Am Quarzsprung in Kenntnis gesetzt. Ein PKW war mit einem anderen parkenden Auto zusammengestoßen. Bei der anschließenden Unfallaufnahme mussten die Beamten feststellen, dass der beschuldigte Fahrer mit 0,6 Promille unter Alkoholeinfluss stand. Dem 55-jährigen Kraftfahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt. Sein PKW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt 9000 Euro.

