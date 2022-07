Polizeiinspektion Saarlouis

POL-SLS: Verkehrsunfall mit Flucht in Differten

Differten (ots)

Am 19.07.2022, gegen 11:45 Uhr, kam es in der Straße Neuländchenring in Differten zu einem Verkehrsunfall mit anschließender Flucht des Unfallverursachers/in. Diese/r befuhr mit dem Fahrzeug die Straße Neuländchenring von der Straße Am Neuländchen kommend in Fahrtrichtung Zollhausstraße und kollidierte mit einem ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten PKW. Bei dem flüchtenden Fahrzeug handelt es sich ersten Ermittlungen zu Folge um ein neueres Modell einer Mercedes A-Klasse mit SLS-er Kreiskennzeichen, welches Beschädigungen im Frontbereich aufweist.

Die Polizei sucht jetzt Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben bzw. Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Sie sollen sich bitte unter der Telefonnummer 06831 / 9010 bei der Polizeiinspektion Saarlouis melden.

