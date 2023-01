POL-EN: Hattingen- Jeep an der Gottwaldstraße gestohlen

Gevelsberg (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Zeit zwischen dem 15.01 und dem 17.01 einen 23 Jahre alten Ford Fiesta. Das blaue Fahrzeug war auf dem Gelände einer Werkstatt an der Hagener Straße abgestellt. Hinweise auf die Fahrzeugdiebe gibt es bislang nicht. Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Pressestelle Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis Telefon: 02336/9166-2120 o. Mobil ...

