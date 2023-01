POL-PDNR: Betzdorf - Anstieg der Verkehrsunfälle nach Wintereinbruch

Asbach (ots) - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag schoben bisher unbekannte Täter in der Hospitalstraße in Asbach den Rollladen eines Schreibwarengeschäftes nach oben. Hierbei wurden sie um 23:30 Uhr durch eine zufällig vorbeikommende Passantin gestört. Die beiden Täter verließen daraufhin die Örtlichkeit in Richtung Bahnhofstraße. An dem Rollladen ist kein Schaden entstanden. Die Fahndung nach den Tätern ...

mehr