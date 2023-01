Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Brennende Papiercontainer/Versuchter Einbruch in Grundschule

Lüdenscheid (ots)

Am Dienstagabend brannte, gegen 23:30 Uhr, im Bereich Honseler Straße/Reinerzer Ring ein aufgestellter Papiercontainer am Straßenrand. Durch die Feuerwehr wurde der Brand nachfolgend gelöscht. Durch die Flammen entstand an dem Container selbst sowie an zwei weiteren Containern ein Gesamtschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Täterhinweise liegen nicht vor. (schl)

Über die Haupteingangstür versuchten sich Unbekannte zwischen Montagnachmittag, 16:30 Uhr und Dienstagmorgen, 07:15 Uhr Zutritt zur Pestalozzigrundschule zu verschaffen. Sie hebelten dazu mehrfach an der Haupteingangstür des Gebäudes, gelangten allerdings nicht ins Innere. Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Zeugen werden gebeten sich unter 02351/9099-0 mit der Polizeiwache in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen. (schl)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell