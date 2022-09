FW-Schermbeck: Wasserschaden

Schermbeck (ots) - Am gestrigen Tag wurde der Löschzug Altschermbeck um 16.49 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Straße "Kerkerfeld" alarmiert. Hier stand aufgrund eines Defekts im Warmwasserspeicher das Wasser ca. 20cm hoch in einem Keller mit angrenzendem Aufzugschacht. Mithilfe zweier Tauchpumpen pumpten die Einsatzkräfte der Feuerwehr das Wasser aus dem Keller. Anschließend wurde die Einsatzstelle an ...

mehr