Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Seitenscheibe von Fiat Punto eingeschlagen/Betrüger im Messenger erfolgreich/Blitzableiter von Kirche gestohlen

Iserlohn (ots)

Unbekannte haben in der Nacht von Montag auf Dienstag die Seitenscheibe eines in der Kluse parkenden Fiat 500 eingeschlagen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand machten die Täter aber keine Beute. Hinweise zu Tatverdächtigen liegen der Polizei nicht vor. (schl)

Abermals waren Betrüger im Messengerdienst "WhatsApp" mit ihrer Betrugsmasche erfolgreich. Ein 70-jähriger Iserlohner erhielt am Montag eine Nachricht seines angeblichen Sohnes, der angab eine neue Telefonnummer zu haben. Nachdem der Senior die Nummer gespeichert hatte, forderte der falsche Sohn mehrere Überweisungen, da er noch offene Rechnungen habe. Der Geschädigte überwies in mehreren Überweisungsschritten so einen niedrigen fünfstelligen Betrag, bevor ihm Zweifel kamen und er den echten Sohn auf einer anderen Telefonnummer kontaktierte. Die Polizei warnt weiterhin vor Betrügern im Messenger. Bleiben Sie wachsam und speichern Sie niemals gutgläubig neue Telefonnummern ein. Vergewissern Sie sich mit einem Anruf unter der alten Nummer oder im persönlichen Gespräch bei Angehörigen über mögliche neue Nummern und erstatten Sie im Falle eines Betrugsversuchs Anzeige. (schl)

Von der Mariae Himmelfahrt Kirche in der Vodekestraße wurden zwischen dem 24.12. und dem 10.01 insgesamt 14 Blitzableiter abmontiert. Der dadurch entstandene Schaden liegt im dreistelligen Bereich. Hinweise auf mögliche Täter liegen nicht vor. Zeugenhinweise nimmt die Polizeiwache in Letmathe unter 02374/5029-0 entgegen. (schl)

