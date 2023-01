Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Scheiben von zwei Autos eingeschlagen

Menden (ots)

In der Nacht von Montag auf Dienstag wurden zwei Scheiben parkender Fahrzeuge im Stadtgebiet eingeschlagen. An der Unteren Promenade traf es einen parkenden Skoda Superb. Ob dort etwas entwendet wurde steht derzeit nicht fest. Am Hünenköpfchen war es ein VW Passat, dessen Seitenscheibe eingeschlagen wurde. Auch hier liegen keine Erkenntnisse zu Diebesgut vor. Die Polizei sucht für die beiden Fällen Zeugen. Hinweise können unter 02373/9099-0 an die Polizeiwache in Menden gegeben werden. (schl)

