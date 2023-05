Polizei Bochum

POL-BO: Tötungsdelikt Bochumer Hustadt: Belohnung für Hinweise auf 5.000 Euro angehoben, männliche Person weiter gesucht

Bochum (ots)

Polizei und Staatsanwaltschaft arbeiten intensiv an der Aufklärung des Tötungsdelikts in der Bochumer Hustadt. Ein unbekannter Mann, der sich zur Tatzeit in unmittelbarer Tatortnähe aufgehalten hat, wird weiter gesucht; die Staatsanwaltschaft erhöht die Belohnung für Hinweise auf 5.000 Euro.

Am 7. März war ein 58-jähriger Mann in einer Tiefgarage in der Bochumer Hustadt durch mehrere Schüsse tödlich verletzt worden; in diesem Zusammenhang sucht die Polizei u. a. einen unbekannten Mann (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11530/5464023). Der Unbekannte wurde zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen und kann den Ermittlerinnen und Ermittlern wahrscheinlich wichtige Hinweise geben.

So wird er beschrieben: männlich, 20-35 Jahre, 170-180 cm groß, athletische Figur, kurze, dunkelbraune oder schwarze Haare, Dreitagebart, "südosteuropäisches" Aussehen. Er trug eine dunkle Winterjacke (ähnlich einem Parka). Die Polizei bittet den Mann, sich dringend zu melden.

Die Staatsanwaltschaft hat die Belohnung auf Zeugenhinweise, die zur Ergreifung des Täters führen, derweil auf 5.000 Euro angehoben. Über die Zuerkennung und Verteilung dieser Belohnung wird unter Ausschluss des Rechtsweges entschieden. Die Belohnung ist ausschließlich für Privatpersonen bestimmt und nicht für Beamte, zu deren Berufspflicht die Verfolgung strafbarer Handlungen gehört.

Unter der Rufnummer 0234/909-9 hat die Polizei ein Hinweistelefon eingerichtet, das rund um die Uhr besetzt ist. Zeugen werden eindringlich gebeten, sich mit Hinweisen bei der Polizei zu melden.

Die intensiven Ermittlungen der Mordkommission dauern an.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell